Евросоюз не признал выборы Президента России в Крыму

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Евросоюз не признает итоги выборов Президента России в Крыму. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, поэтому не признает и проведение выборов на Крымском полуострове», — следует из заявления.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ считает, что Центральная избирательная комиссия России проводила выборы «эффективно и открыто», несмотря на недостатки, связанные с тайной голосования и прозрачностью подсчета голосов, говорится в сообщении.

«Мы ожидаем, что Россия рассмотрит нарушения и недостатки, о которых сообщает БДИПЧ ОБСЕ, поскольку они противоречат обязательствам России в отношении ОБСЕ и другим международным обязательствам», — подчеркнули в ЕС.

Ранее МИД Литвы также не признал результаты выборов Президента России на территории Крыма.