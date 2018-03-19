МИД Литвы не признал итоги выборов Президента России в Крыму

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). МИД Литвы не признал результаты выборов Президента России на территории Крыма. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Литва решительно осуждает действия Российской Федерации и считает выборы, проведенные на территории аннексированной Республики Крым, незаконными, а также не признает их результатов», — говорится в заявлении.

Выборы в России нельзя считать свободными и демократическими, так как «результат выборов был определен и известен заранее», считает литовская сторона.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал проведение выборов в Крыму.