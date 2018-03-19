Мэй рассказала о наличии у России мотивов отравить Скрипаля

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). У России был мотив отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

«У России были возможность и, я полагаю, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране», — сказала Премьер-министр.

Мэй также отметила поддержку, которую Великобритания получила от своих международных партнеров в связи с инцидентом.

«Наши международные союзники проявили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на российское государство», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в МИД Швеции вызовут российского посла по «делу Скрипаля».