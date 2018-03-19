В МИД Швеции вызовут российского посла по «делу Скрипаля»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). МИД Швеции вызовет российского посла в Стокгольме из-за заявлений России о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения <...> химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования» в этой области.

Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, «по поводу США тоже надо ставить вопрос», сказала она.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем назвала заявление Захаровой неприемлемым.