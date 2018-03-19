Порошенко прокомментировал выборы Президента России в Крыму

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Проведение выборов Президента России в Крыму является свидетельством «пренебрежения Кремля к основополагающим документам», заявил Президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Так называемые выборы в Крыму — еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту», — написал украинский лидер.

Ранее Порошенко заявил, что международные партнеры Украины не признают выборы Президента России в Крыму.