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Политика

Джонсон: Россия пытается «спрятать иголку в стоге сена»

19 марта 2018, 17:14

«Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — заявил Джонсон.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Позиция России, которая отрицает свою ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, является абсурдной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.

«Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — заявил Джонсон. 

На встрече в Брюсселе едва ли присутствуют представители стран, которые не пострадали в последние годы от «злонамеренного или разрушительного воздействия России», заметил он.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется подкрепить свои обвинения доказательствами или извиниться перед Россией.


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