Скончался известный поэт Илдус Гилязов

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). На 73-м году жизни скончался известный поэт и общественный деятель, лауреат литературной премии имени Хади Такташа Илдус Гилязов, сообщает Минкультуры РТ.



Причины смерти пока не известны. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Илдус Гилязов родился 15 января 1946 года в деревне Урсай Азнакаевского района Татарской АССР. В 1961 году окончил Урсаевскую семилетнюю школу, в 1965 году – Чалпинскую среднюю школу. В 1970 году окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «Преподаватель татарского языка и литературы».



В 1970 – 1972 годах служил в рядах Советской Армии командиром взвода и являлся заместителем командира роты по политической части. В 1972 – 1974 годах работал секретарем парткома колхоза имени Кирова (деревня Карамалы) Азнакаевского района. С 1974 по 1976 год находился на посту заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Азнакаевского райкома КПСС.

Илдус Сабирович был активным общественным деятелем. В 1985 – 1990 годы был депутатом Верховного Совета Татарской АССР 11-го созыва; с 1990 года стал членом Союза писателей СССР и Татарстана.

Он награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (1978), орденом «Знак Почета» (1980), является лауреатом премии Совета министров СССР (1986). В 2000-м ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан». Также Илдус Гилязов стал лауреатом премий имени М. Хасанова (Азнакаево), Р. Тухватуллина (Альметьевск), Х. Такташа (Союз писателей Татарстана и Министерство культуры РТ).

В 2016 году Гилязову присвоено звание «Почетный гражданин Азнакаевского муниципального района».



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