В Казани ушел из жизни заместитель главного редактора газеты «Республика Татарстан»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Казани скончался первый заместитель главного редактора газеты «Республика Татарстан» Владимир Устиновский. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный редактор издания Александр Латышев.

Владимиру Устиновскому было 70 лет. В одной из казанских больниц его накануне прооперировали. На следующий день после операции сердце журналиста не выдержало, и он ушел из жизни.

«Владимир Устиновский был правой рукой, надеждой и опорой. Я уходил в отпуск, уезжал в командировки спокойно, зная, что у Владимира Владимировича все под контролем. Он был профессионалом высшей пробы в журналистике. Как пришел в газету, так в ней и работал. Больше нигде не работал. Был всеми любим, и любил всех. Для нас это потеря невосполнимая, так же, как и для журналистики», – выразил соболезнования Александр Латышев.