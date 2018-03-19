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Полицейские рассказали кадетам казанской школы-интерната о вреде наркотиков

19 марта 2018, 12:19

Воспитанникам учреждения рассказали об ответственности за хранение и распространение наркотических веществ.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Сотрудники столичного отдела наркоконтроля рассказали кадетам казанской школы-интерната имени В.В. Кузнецова о вреде наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Воспитанникам учреждения рассказали об ответственности за хранение и распространение наркотических веществ, а также продемонстрировали ролик, в котором в доступной форме повествуется о последствиях их употребления.

В завершение встречи начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Радик Рашитов напомнил, что с 12 по 23 марта в Казани проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!», целью которой является привлечение общественности к борьбе с оборотом наркотиков в столице.


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