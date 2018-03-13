В Татарстане стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Татарстане стартовала акция для привлечения жителей республики к противодействию обороту наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Во время нее правоохранители соберут и проверят необходимую информацию, а также обеспечат оказание помощи по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых людей.

Мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдет с 12 по 23 марта. В процессе будут проводиться мероприятия по закрытию каналов наркоторговцев, обнаружения сайтов и лиц, пропагандирующих изготовление, продажу и распространение наркотических веществ.

Информацию о фактах оборота запрещенных препаратов полицейские будут принимать ежедневно, ни одно сообщение не останется без внимания.

В прошлом году в период акции на телефоны доверия органов внутренних дел республики поступило 406 сообщений. В процессе проверки информации правоохранители обнаружили 163 административных нарушения и 71 преступление, закрыли притон и изъяли более 7 килограммов наркотиков.

МВД Татарстана просит жителей сообщать обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств, и психотропных веществ в территориальные органы внутренних дел, либо в дежурную часть МВД по РТ.

Также информацию можно круглосуточно передать по телефону доверия МВД по Республике Татарстан – 843 291-20-02.

Телефон доверия Республиканского наркологического диспансера – 843 272-33-13.