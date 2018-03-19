Андрей Малахов впервые показал фото супруги с сыном

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Ведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов впервые в своем Instagram показал снимок жены Натальи Шкулевой и сына Александра.



18 марта семья в полном составе отправилась на выборы Президента РФ. Андрей сделал фотографию на фоне избирательного участка и коротко подписал кадр: «На выборы всей семьей!».



На фото позирует вся семья: сам Малахов и его жена с коляской. Ранее супруги не выводили ребенка в свет и не показывали снимки с сыном широкой публике.



Подписчики пожелали мальчику расти большим и здоровым. Андрей Малахов и Наталья Шкулева впервые стали родителями в ноябре прошлого года. В интервью журналистам они признались, что с рождением первенца их жизнь резко изменилась.



Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин проголосовали в Подмосковье.