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Андрей Малахов впервые показал фото супруги с сыном

19 марта 2018, 11:38

Ранее супруги не выводили ребенка в свет и не показывали снимки с сыном широкой публике.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Ведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов впервые в своем Instagram показал снимок жены Натальи Шкулевой и сына Александра.

18 марта семья в полном составе отправилась на выборы Президента РФ. Андрей сделал фотографию на фоне избирательного участка и коротко подписал кадр: «На выборы всей семьей!».

На фото позирует вся семья: сам Малахов и его жена с коляской. Ранее супруги не выводили ребенка в свет и не показывали снимки с сыном широкой публике.

Подписчики пожелали мальчику расти большим и здоровым. Андрей Малахов и Наталья Шкулева впервые стали родителями в ноябре прошлого года. В интервью журналистам они признались, что с рождением первенца их жизнь резко изменилась.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин проголосовали в Подмосковье. 

 

На выборы всей семьёй! #яголосую #выборы2018

Публикация от @ malakhov007


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