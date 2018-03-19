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Поле «Казань-Арены» будет улучшено к началу чемпионата мира по футболу

19 марта 2018, 12:30 , Фото: Ильнар Тухбатов

Поле «Казань-Арены» будет улучшено к началу чемпионата мира по футболу Футбольное поле в Казани заменят или приведут в порядок.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Поле стадиона «Казань-Арена», принимающего матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будет приведено в порядок, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.

«Я пока не могу сказать, будет поле в Казани заменено или его приведут в порядок: это надо обсудить с местными властями. Могу сказать, что газоны будут идеальными, как мы и обещали», — уточнил Сорокин.

17 марта на стадионе «Казань-Арена» казанский ФК «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:2. После игры некоторые футболисты и главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев пожаловались на качество газона на стадионе.

 


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