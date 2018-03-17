Курбан Бердыев назвал поле «Казань-Арены» «огородом»

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата страны заявил, что у него есть претензии к качеству поля на «Казань-Арене».

По словам главного тренера, на качественном поле команды показали бы лучший футбол. «Конечно, лучше играть на хорошем поле. Мы свои претензии высказали. На других стадионах поля хорошие, а у нас огород», - отметил специалист.

Бердыев отметил, что в первом тайме «Спартак» создавал опасные моменты из-за ошибок «Рубина»: «Во втором тайме мы стали играть так, как надо: было удовлетворение от игры. Но элементарная ошибка не позволила нам забить, и мы пропустили.

В целом удовлетворение от игры есть. Во втором тайме я не видел "Спартак" на поле. Ошибки в обороне носят индивидуальный характер. Кроме того, есть структурные ошибки: при контроле мяча мы неправильно располагаемся», - отметил главный тренер.

Решающий гол «Рубин» пропустил в последние 10 минут матча. «Видимо, концентрация некоторых игроков оставляет желать лучшего. Мы не можем постоянно выпускать тех же игроков, которые постоянно допускают одни и те же ошибки. Будем думать. Азмун? Он почувствовал боль на тренировке, поэтому мы решили не рисковать. Надеемся, он будет готов к следующему матчу», - добавил Бердыев.

«Рубин» уступил в домашнем матче «Спартаку» со счетом 1:2. У победителей отличились Софьян Ханни и Луис Адриано, у проигравших единственный мяч провел Кристиан Нобоа.

