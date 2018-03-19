Президент Молдавии поздравил Владимира Путина с победой на выборах

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента РФ. Поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Сильная Россия нужна не только россиянам, но и другим странам, а Россия с Путиным стала символом надежды для народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, отметил лидер Молдавии.

«Хочу подтвердить, что Республика Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией», — добавил Игорь Додон.

После обработки ЦИК 99,81 процента протоколов лидирует Владимир Путин, набирающий 76,67 процентов голосов. Вторым идет Павел Грудинин — 11,79 процента. В РТ за Владимира Путина проголосовали более 80 процентов избирателей.