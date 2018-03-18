ФОМ: Путин набрал 77 процентов голосов в первом туре выборов Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Действующий глава государства Владимир Путин набрал 77 процентов голосов в первом туре выборов Президента РФ. Об этом свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение», сообщает ТАСС.
По информации ФОМ, цифры говорят о победе Путина на выборах в первом туре.
По экзитполам остальных кандидатов в Президенты РФ, Павел Грудинин, представляющий КПРФ, получил 11,8 процента, лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 5,9 процента.
Согласно экзитполу по Татарстану, Путин в РТ набрал более 80 процентов голосов избирателей.