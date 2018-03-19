В день голосования в Казани пресекли восемь случаев вмешательства в работу избиркомов

(Казань,19 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). В день голосования на выборах Президента России сотрудники правоохранительных органов Казани пресекли восемь фактов вмешательства в работу избирательных комиссий. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления МВД России по Казани Алексей Соколов.

«В период проведения выборов пресечено восемь фактов вмешательства в осуществление избирательной комиссией полномочий, установленных законодательством о выборах, один факт распространения агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах. Изъято 45 листовок и 47 буклетов», — рассказал Соколов.

По указанным фактам возбуждено 11 административных производств, добавил докладчик.

18 марта до начала голосования все объекты были обследованы кинологами, все избирательные участки были оснащены стационарными и ручными металлодетекторами, в охране общественного порядка было задействовано около 2 тыс. полицейских и приданных сил.

«В целом 17 и 18 марта в охране общественного порядка было задействовано более 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов и приданных сил. В результате принятых мер нарушений в порядке общественной безопасности на территории города не допущено», — подытожил Соколов.