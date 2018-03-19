В Казани с начала зимы выявили 431 нарушение содержания территорий

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). С начала зимы в Казани выявили 431 нарушение зимнего содержания территорий. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления административно-технической инспекции (УАТИ) исполкома города Альфир Шамсутдинов.

Для сравнения: в зимний период 2016–2017 гг. было выявлено 342 нарушения.

Более 60 процентов всех эпизодов пришлось на коммерческие организации. Наибольшее число протоколов инспекторы составили в отношении АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Агроторг» (универсамы «Пятерочка») и ООО «Аптеки Поволжья».

«Стоит отметить, что в Казани около 200 магазинов “Магнит”, в целом ситуация по этим территориям улучшается, — рассказал Шамсутдинов. — Своевременная качественная уборка территорий — это профилактика травматизма наших граждан. Халатность в этом деле недопустима».

Основные виды нарушений — складирование снега в неположенных местах и несвоевременная очистка прилегающих территорий и кровель от снега и наледи.