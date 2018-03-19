Ильсур Метшин: Казань сдала экзамен на политическую зрелость

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил жителей столицы РТ за высокую явку на выборы Президента РФ, а коллег — за профессиональную работу. Заявление прозвучало на деловом понедельнике в мэрии.

«Мы вместе с нашими жителями сделали шаг вперед, шаг в завтрашнюю сильную Россию. Мы триумфально выбрали нашего лидера, нашего Президента на альтернативной основе, где было много желающих, много кандидатов», — отметил Метшин.

Было проделано много невидимой, но ответственной работы, сказал он.

«Мы получили 76 процентов в Казани за Владимира Владимировича Путина, при достаточно высокой по сравнению с другими городами явке в 61,5 процента. Казанцы пришли на избирательные участки, за что им большое спасибо», — поблагодарил градоначальник.

«Очередной экзамен на политическую зрелость Казань выдержала», — заключил он.

Выборы Президента России прошли 18 марта. В Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей.