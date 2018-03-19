Все новости Татарстан Россия

Политика

В Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей

19 марта 2018, 08:31

В Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей Предварительные итоги голосования на президентских выборах 18 марта привел председатель Центральной избирательной комиссии РТ.
Глава ЦИК РТ: Выборы пройдут открыто и при неукоснительном соблюдении законодательства
В Татарстане большинство мест в муниципальных советах получает партия «Единая Россия»
В Татарстане открылись избирательные участки
Рассылку результатов президентских выборов можно заказать на сотовый телефон
В Татарстане начали выдавать открепительные удостоверения к выборам Президента РФ

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане действующий Президент России Владимир Путин набирает более 80 процентов голосов избирателей.

Предварительные итоги голосования на президентских выборах 18 марта в информационно-экспертном центре Общественной палаты республики привел председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов.

Он проинформировал, что в Татарстане к 8 часам утра обработано 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно этим данным, Владимир Путин лидирует с 82,09 процента голосов избирателей.

На втором месте расположился Павел Грудинин от КПРФ. За него отдали свои голоса 9,06 процента голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский (ЛДПР). Его в Татарстане по предварительным данным поддержали 3,01 процента голосовавших.

Максим Сурайкин («Коммунисты России») набрал 1,68 процента голосов. Ксению Собчак («Гражданская инициатива») в республике поддержали 1,33 процента избирателей, пятым же оказался Григорий Явлинский («Яблоко») с 0,87 процента.

Также менее одного процента голосов набрали Борис Титов (Партия роста) – 0,59 процента и Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») – 0,58 процента.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter