В Татарстане за Владимира Путина проголосовали 82,09 процента избирателей

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане действующий Президент России Владимир Путин набирает более 80 процентов голосов избирателей.

Предварительные итоги голосования на президентских выборах 18 марта в информационно-экспертном центре Общественной палаты республики привел председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов.

Он проинформировал, что в Татарстане к 8 часам утра обработано 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно этим данным, Владимир Путин лидирует с 82,09 процента голосов избирателей.

На втором месте расположился Павел Грудинин от КПРФ. За него отдали свои голоса 9,06 процента голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский (ЛДПР). Его в Татарстане по предварительным данным поддержали 3,01 процента голосовавших.

Максим Сурайкин («Коммунисты России») набрал 1,68 процента голосов. Ксению Собчак («Гражданская инициатива») в республике поддержали 1,33 процента избирателей, пятым же оказался Григорий Явлинский («Яблоко») с 0,87 процента.

Также менее одного процента голосов набрали Борис Титов (Партия роста) – 0,59 процента и Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») – 0,58 процента.