Казань попала в пятерку городов для отдыха с детьми на весенние каникулы

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла пятое место среди городов для отдыха с детьми на весенние каникулы, согласно исследованию сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Путешественники бронировали жилье в Казани в дни весенних каникул в среднем на четыре ночи и потратили на проживание 2,6 тысяч рублей в сутки.
Первые четыре места заняли Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Москва соответственно. Во вторую пятерку вошли Нижний Новгород, Анапа, Екатеринбург, Ярославль и Калининград.
Рейтинг составлялся по данным броней отелей и квартир с 24 марта по 1 апреля текущего года.
Ранее Казань заняла третье место в рейтинге безопасных городов России.