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Казань попала в пятерку городов для отдыха с детьми на весенние каникулы

19 марта 2018, 10:20 , Фото: Рамиль Гали

Казань попала в пятерку городов для отдыха с детьми на весенние каникулы Первые четыре места заняли Санкт-Петербург, Сочи, Ялта и Москва соответственно.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла пятое место среди городов для отдыха с детьми на весенние каникулы, согласно исследованию сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Путешественники бронировали жилье в Казани в дни весенних каникул в среднем на четыре ночи и потратили на проживание 2,6 тысяч рублей в сутки.

Первые четыре места заняли Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Москва соответственно. Во вторую пятерку вошли Нижний Новгород, Анапа, Екатеринбург, Ярославль и Калининград.

Рейтинг составлялся по данным броней отелей и квартир с 24 марта по 1 апреля текущего года.

Ранее Казань заняла третье место в рейтинге безопасных городов России. 

 


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