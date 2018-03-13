Казань заняла третье место в рейтинге безопасных городов России

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Столица Татарстана попала в тройку самых безопасных городов России, по данным социологического опроса агентства Zoom Market, пишет «Коммерсантъ».
Первое место досталось Екатеринбургу, второе – Москве, Казань замыкает тройку лидеров. Четвертое место принадлежит Новосибирску.
Рейтинг формировался на основании оценки жителей 29 городов России по случайной выборке методом интервью. Возраст респондентов составил от 19 до 54 лет. Всего было опрошено около трех тысяч человек. По десятибалльной шкале участники опроса оценивали, насколько безопасно они чувствуют себя в родном городе.
Ранее Казань победила в рейтинге социально-экономического развития районов РТ.