Лукашенко: Результат Путина свидетельствует о высоком доверии граждан России

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Результат Владимира Путина на выборах Президента РФ свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого им курса. Об этом в своем поздравлении российскому лидеру заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», – сказано в поздравлении, опубликованном на официальном портале Президента республики.

Лукашенко пригласил Путина на заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Напомним, в Татарстане Владимира Путина поддержали 82,09 процента избирателей.