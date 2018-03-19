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Лукашенко: Результат Путина свидетельствует о высоком доверии граждан России

19 марта 2018, 09:28 , Фото: kremlin.ru

Лукашенко: Результат Путина свидетельствует о высоком доверии граждан России Лукашенко пригласил Путина на заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Результат Владимира Путина на выборах Президента РФ свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого им курса. Об этом в своем поздравлении российскому лидеру заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», – сказано в поздравлении, опубликованном на официальном портале Президента республики.

Лукашенко пригласил Путина на заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Напомним, в Татарстане Владимира Путина поддержали 82,09 процента избирателей.


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