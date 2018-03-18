Путин: Мы будем думать о будущем нашей великой Родины

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Россия обречена на успех, если думать о ее будущем, а не руководствоваться конъюнктурными соображениями. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к собравшимся на Манежной площади в Москве.

«Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей», – пообещал Путин.

Из его уст прозвучало: «Россия, Россия». Эти слова поддержали пришедшие на митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым».

Ранее российский лидер отметил, что стране нужно единство, чтобы двигаться вперед.