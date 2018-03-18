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Политика

Путин: Мы будем думать о будущем нашей великой Родины

18 марта 2018, 23:38

Путин: Мы будем думать о будущем нашей великой Родины Президента РФ поддержали пришедшие на митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым».
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Россия обречена на успех, если думать о ее будущем, а не руководствоваться конъюнктурными соображениями. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к собравшимся на Манежной площади в Москве.

«Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей», – пообещал Путин.

Из его уст прозвучало: «Россия, Россия». Эти слова поддержали пришедшие на митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым».

Ранее российский лидер отметил, что стране нужно единство, чтобы двигаться вперед.


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