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Путин: Нам нужно единство, чтобы двигаться вперед

18 марта 2018, 23:24

Путин: Нам нужно единство, чтобы двигаться вперед Согласно экзитполам ВЦИОМ, Владимир Путин набрал 73,9 процента голосов избирателей.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Единство, которое проявили граждане России на выборах Президента РФ, очень важно, чтобы двигаться вперед. Об этом на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым», который проходит на Манежной площади Москвы, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед», – сказал Путин.

По его словам, сегодня важным было привлечь тех, кто хотел проголосовать за других кандидатов в Президенты.

«Мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны», – отметил российский лидер.

Согласно экзитполам ВЦИОМ, Владимир Путин набрал 73,9 процента голосов избирателей, Павел Грудинин – 11,2 процента, Владимир Жириновский – 6,7 процента, Ксения Собчак – 2,5 процента.


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