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Экзитпол ВЦИОМ: Грудинин – 11,2 процента голосов, Жириновский – 6,7 процента, Собчак – 2,5 процента

18 марта 2018, 22:11

Специалисты ВЦИОМ работали на 1200 избирательных участках в 68 субъектах РФ.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,2 процента голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Это второе место после действующего Президента РФ Владимира Путина, набравшего 73,9 процента голосов.

За Грудининым следует Владимир Жириновский с 6,7 процента голосов, за ним – Ксения Собчак и ее 2,5 процента. Далее Григорий Явлинский, набравший 1,6 процента голосов избирателей, Бориса Титова поддержали 1,1 процента.

Специалисты ВЦИОМ работали на 1200 избирательных участках в 68 субъектах РФ. Они опросили 162 тыс. 601 человека. Ответили на вопросы 62,8 процента респондентов. Отказались от ответа 37,2 процента пришедших на выборы.


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