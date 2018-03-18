Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Боевики сбили самолет ВВС Сирии в Дамаске

18 марта 2018, 23:10

Пилот катапультировался и приземлился на территории, находящейся под контролем правительственных войск.
ВВС Израиля атаковали склад «Хезболла» у Дамаска
В Дамаске боевикам не удалось прорваться к центру города
В результате теракта во Дворце правосудия в Дамаске погибли минимум 25 человек
России пришлось отозвать проект заявления Совбеза ООН из-за позиции стран Запада
Посольство РФ в Дамаске дважды обстреляли из минометов

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Сегодня боевики атаковали самолет ВВС Сирии в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свободной сирийской армии.

Инцидент произошел в районе хребта Каламун, расположенного в сирийской провинции.

По имеющимся данным, Су-22 вылетел из аэропорта Ан-Насирия в Восточном Каламуне. После того, как его сбили, он загорелся и рухнул на землю. Есть информация, что пилот катапультировался и приземлился на территории, находящейся под контролем правительственных войск.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщал, что США планируют атаковать правительственные кварталы Дамаска.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter