Боевики сбили самолет ВВС Сирии в Дамаске

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Сегодня боевики атаковали самолет ВВС Сирии в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свободной сирийской армии.

Инцидент произошел в районе хребта Каламун, расположенного в сирийской провинции.

По имеющимся данным, Су-22 вылетел из аэропорта Ан-Насирия в Восточном Каламуне. После того, как его сбили, он загорелся и рухнул на землю. Есть информация, что пилот катапультировался и приземлился на территории, находящейся под контролем правительственных войск.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщал, что США планируют атаковать правительственные кварталы Дамаска.

#Breaking || Rural #Damascus #FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syria pic.twitter.com/I0NZhzbStn