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Россия раскрыла информацию о возможном ударе США по Дамаску

13 марта 2018, 13:24

По словам Герасимова, для удара будут использованы провокации боевиков в Восточной Гуте.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). США планируют атаковать правительственные кварталы Дамаска. Информацию об этом обнародовал начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости.

По словам Герасимова, для удара будут использованы провокации боевиков в Восточной Гуте, которые намерены инсценировать использование химоружия против мирных жителей, которое якобы последует от правительственных войск.

После воплощения плана боевиков в жизнь Соединенные Штаты обвинят Дамаск, представив свои «доказательства». Последуют и обвинения в адрес России, которая поддерживает сирийское правительство.

Затем, как пояснил Герасимов, будет нанесен ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска.


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