На «Казань-Арене» для избирателей выступили Егор Крид и Валерий Меладзе

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня на площадке перед медиафасадом стадиона «Казань-Арена» прошел концерт для избирателей «Я проголосовал!», на котором выступили звезды российской эстрады Валерий Меладзе и Егор Крид. Также публику порадовало появление на сцене башкирского исполнителя Элвина Грея и татарского певца Салавата.

Концерт начался в пять часов вечера и собрал несколько тысяч человек. Вход на него был бесплатным для всех, кто отдал свой голос сегодня на выборах.

В первой части мероприятия выступили лучшие рок-группы республики и вокальные ансамбли. Затем зрителей «разогрел» Элвин Грей, который исполнил свои хиты на татарском и русском языках. Жарко стало не только гостям праздника, но и самому певцу. Он снял куртку и стал петь в одном пиджаке, несмотря на то, что столбик термометра опустился до минус 15 градусов.

Не менее долгожданным стал выход популярного хип-хоп исполнителя Егора Крида. Он порадовал толпу фанатов своими самыми известными композициями, среди которых «Мало нормальных девчат», «Потрачу», «Моя невеста», «Где ты, где я», «Будильник» и многие другие. Юные поклонницы таланта Крида танцевали и подпевали, кто-то даже пришел с плакатами.

Певец спустился со сцены под песню «Если ты меня забудешь», оказавшись в толпе. Охранники с трудом сдерживали зрителей. Певец забрался на площадку для видеооператоров и попросил зрителей поднять левую руку вверх. «Друзья, все поворачиваем вашу руку налево, все, кто здесь есть. И мы готовы, слева направо. Брат, ты готов? Давай, заводи!» – обратился он к клавишнику и исполнил свой хит «Если ты меня не любишь».

На той же площадке от него прозвучали еще несколько песен, от мороза у Крида даже сломался микрофон, но его это не остановило. Выступление артиста продлилось чуть меньше часа, покинул он сцену, напевая «О боже, мама, мама, я схожу с ума».

«Казань, вы в моем сердце», – крикнул гостям вечера певец.

Следующим на сцену вышел ведущий Михаил Волконадский и объявил другого исполнителя: «Гордость Татарстана, народный артист республики, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Башкортостан Салават Фатхутдинов».

Певец исполнил одни из своих легендарных композиций «Салкын чэй» и «Мин яратам сине». Вслед за ним на сцену вышли Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Сегодня прошли самые главные выборы нашей страны – выборы Президента Российской Федерации. Это огромный, сложный процесс, это избирательные комиссии, наблюдатели, это, самое главное, избиратели. И сегодня мы можем сказать, что этот процесс в республике прошел очень легитимно и очень успешно. Мы все за сильную Россию и за сильный Татарстан. Мы все проголосовали за наше будущее», – подчеркнул лидер республики.

Президент сфотографировался со зрителями и послушал вместе с ними несколько песен Валерия Меладзе, который сразу после его речи вышел на сцену. Певец также порадовал зрителей своими известными и любимыми многими композициями. Завершилось мероприятие праздничным салютом.

