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Рустам Минниханов: Мы проголосовали за наше будущее

18 марта 2018, 21:28 , Фото: Рамиль Гали, Елена Кривопатре

Рустам Минниханов: Мы проголосовали за наше будущее Президент Татарстана на концерте для избирателей поблагодарил их за явку.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). На концерте для избирателей «Я проголосовал!», который проходит в эти минуты на «Казань-Арене», Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за активную гражданскую позицию.

«Сегодня прошли самые главные выборы нашей страны – выборы Президента Российской Федерации. Это огромный, сложный процесс, это избирательные комиссии, наблюдатели, это, самое главное, избиратели. И сегодня мы можем сказать, что этот процесс в республике прошел очень легитимно и очень успешно. Мы все за сильную Россию и за сильный Татарстан. Мы все проголосовали за наше будущее», – подчеркнул глава республики.

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Президент сфотографировался со зрителями и послушал вместе с ними несколько песен Меладзе. Попасть на концерт смогли обладатели браслетов, которые выдавали всем, кто сегодня отдал свой голос на выборах Президента России.


Хедлайнерами праздничного мероприятия стали Валерий Меладзе, Егор Крид, Салават и Элвин Грей. Несмотря на довольно морозную для марта погоду, на него собрались тысячи жителей и гостей Казани.


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