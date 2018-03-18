Руководитель объединения «Отечество» РТ: Выборы – один из инструментов продемонстрировать свою волю

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Выборы дают гражданам возможность продемонстрировать свою волю. Такое мнение высказал руководитель общественной молодежной организации «Объединение “Отечество”» Республики Татарстан Александр Коноплев.

«Я не пропустил ни одних выборов, которые до сих пор проводились в нашей стране. И один из моих принципов гласит: если ты критикуешь, то сделай лучше. Вот и сегодня я говорю всем, особенно тем, кто, может быть, чем-то недоволен: сделайте лучше! Вот она, эта возможность! Проголосуйте. Выборы – это один из самых реальных инструментов для гражданина продемонстрировать свою волю», – заявил Коноплев.

Сегодня на концерте для избирателей «Я проголосовал!» Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за активную гражданскую позицию.