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«Прям как кукла»: Омолодившаяся Волочкова произвела фурор

18 марта 2018, 17:25

На фото танцовщица предстала с легким макияжем, также она нарастала волосы и выкрасила их в однотонный блонд.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Анастасия Волочкова порадовала поклонников очередной сменой имиджа, а фотографии новой себя выложила в Instagram`e.

«Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой. А вот и результат труда моей подруги Майи Михайловны. Как вам?» – спросила Анастасия Волочкова у фолловеров.

На фото танцовщица предстала с легким макияжем, также она нарастила волосы и выкрасила их в однотонный блонд.
Новый образ привел поклонников в восторг. Некоторые из них отметили, что балерина как будто скинула десять лет. «Прям как кукла! Но мне нравится!», «Согласна, и выглядит тут для 40 – отлично. Вот что значит чистота, немного спорта и ухоженность.

Надеюсь, это было не только для рекламы салона сделано, но и для того чтобы лучше выглядеть самой», «Похожа на Ларису Вербицкую», «Непривычно, но круто. Идет!», – написали они.

Ранее Волочкову высмеяли за странные танцы и несуразную одежду.

 

Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой.😊 А вот и результат труда моей подруги Майи Михайловны и салона @verossa_hair_moskva 🌺 Как вам?.. 😉 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна #наращиваниеволос #шиньоны

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)


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