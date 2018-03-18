«Прям как кукла»: Омолодившаяся Волочкова произвела фурор

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Анастасия Волочкова порадовала поклонников очередной сменой имиджа, а фотографии новой себя выложила в Instagram`e.



«Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой. А вот и результат труда моей подруги Майи Михайловны. Как вам?» – спросила Анастасия Волочкова у фолловеров.



На фото танцовщица предстала с легким макияжем, также она нарастила волосы и выкрасила их в однотонный блонд.

Новый образ привел поклонников в восторг. Некоторые из них отметили, что балерина как будто скинула десять лет. «Прям как кукла! Но мне нравится!», «Согласна, и выглядит тут для 40 – отлично. Вот что значит чистота, немного спорта и ухоженность.



Надеюсь, это было не только для рекламы салона сделано, но и для того чтобы лучше выглядеть самой», «Похожа на Ларису Вербицкую», «Непривычно, но круто. Идет!», – написали они.



Ранее Волочкову высмеяли за странные танцы и несуразную одежду.