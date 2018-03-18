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Экзитпол: Владимир Путин в Татарстане набрал более 80 процентов голосов

18 марта 2018, 21:24 , Фото: Ильнар Тухбатов

Экзитпол: Владимир Путин в Татарстане набрал более 80 процентов голосов Было опрошено 13,5 тысячи жителей Татарстана.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На выборах Президента России Владимир Путина набрал 80,9 процента голосов. Таковы результаты экзитполов, которые провел Фонд общественного мнения «Татарстан». Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

По данным экзитполов, второе место занял Павел Грудинин (10,1 процента), третье – Владимир Жириновский (4,5 процента).

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Ксения Собчак набрала 1,6 процента, Григорий Явлинский – 0,9 процента, Сергей Бабурин – 0,4 процента, Борис Титов – 0,4 процента, Максим Сурайкин – 0,3 процента. Испортили бюллетень 0,9 процента.

На выходе из избирательных участков было опрошено 13,5 тыс. жителей Татарстана, сообщил ответственный секретарь экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.


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