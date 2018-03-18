Анонсирована дата начала съемок нового экшна о Бэтмене

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Новый фильм о Бэтмене начнут снимать не ранее 2019 года, пишет «Российская газета».



Кинолента не будет являться частью непрерывной вселенной DC. Режиссер Мэтт Ривз подтвердил это. Он также рассказал, что разработает свой собственный сценарий, который будет выполнен в жанре неонуара.



Ривз работает над сценарием с лета 2017-го. Он планировал приступить к съемкам летом 2018-го, однако, скорее всего, его надежды не оправдаются.



Производство картины, по данным зарубежных источников, начнется в 2019 году, а премьера состоится в 2020-м. На этот же год уже заявлено несколько премьер от кинокомпании Warner Bros.

Ранее сообщалось, что новая часть «Мстителей» установила мировой рекорд по продаже билетов.