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Культура

Новая часть «Мстителей» установила мировой рекорд по продаже билетов

18 марта 2018, 15:46

Предыдущим рекордсменом по продажам являлся геройский боевик «Бэтмен против Супермена».
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Новая часть экшна «Мстители: Война бесконечности» установила свой первый мировой рекорд. За первые шесть часов были раскуплены все билеты на предпродаже, организованной сервисом Fandango, пишет «Газета.Ру».

Предыдущим рекордсменом по продажам являлся геройский боевик «Бэтмен против Супермена».

«Мстители: Война бесконечности» – на данный момент самый масштабный проект компании Marvel. По сюжету супергерои объединились, чтобы противостоять титану Таносу, роль которого исполнил Джош Бролин.

Пару дней назад был опубликован официальный трейлер «Мстителей». За сутки он набрал более 19 млн просмотров. Прокат в России стартует 3 мая.


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