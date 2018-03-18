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Джанабаева показала подросшего сына Меладзе

18 марта 2018, 20:55

Певица заявила, что ее сын не хочет быть публичным человеком.
Постройневшая Альбина Джанабаева произвела фурор в купальнике

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Певица Альбина Джанабаева показала сына Константина, которого родила от продюсера Валерия Меладзе. Фотографию звезда выложила в своем Instagram'e.

«Дорогие мои, спасибо каждому из вас за поздравления и теплые слова! Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон Сансары – круговорот людей», – подписала снимок певица.

Также артистка отметила, что удовлетворяет желание сына быть непубличным человеком.

Рождение Кости Альбина держала в строгом секрете семь лет. После этого она призналась о наличии внебрачного ребенка, тогда же стал известен и его отец.

Юноше сейчас 14 лет, и он уже выше мамы на целую голову. Мальчик родился, когда Меладзе был женат на другой женщине – Ирине. Позже продюсер развелся со своей тогдашней женой. Уже в браке у них с Альбиной родился еще одни сын – Лука. Сейчас мальчику четыре года.

Ранее сообщалось, что постройневшая Альбина Джанабаева произвела фурор в купальнике.

 

Дорогие мои, Спасибо каждому из вас за поздравления и тёплые слова !!!!! Когда меня не станет, я буду петь голосами Моих детей и голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон Сансары - круговорот людей ........#peace #love #life #myson

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)


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