Джанабаева показала подросшего сына Меладзе

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Певица Альбина Джанабаева показала сына Константина, которого родила от продюсера Валерия Меладзе. Фотографию звезда выложила в своем Instagram'e.

«Дорогие мои, спасибо каждому из вас за поздравления и теплые слова! Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон Сансары – круговорот людей», – подписала снимок певица.

Также артистка отметила, что удовлетворяет желание сына быть непубличным человеком.



Рождение Кости Альбина держала в строгом секрете семь лет. После этого она призналась о наличии внебрачного ребенка, тогда же стал известен и его отец.



Юноше сейчас 14 лет, и он уже выше мамы на целую голову. Мальчик родился, когда Меладзе был женат на другой женщине – Ирине. Позже продюсер развелся со своей тогдашней женой. Уже в браке у них с Альбиной родился еще одни сын – Лука. Сейчас мальчику четыре года.



Ранее сообщалось, что постройневшая Альбина Джанабаева произвела фурор в купальнике.