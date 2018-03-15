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Шоу-бизнес

Постройневшая Альбина Джанабаева произвела фурор в купальнике

15 марта 2018, 15:43

Артистка редко выставляет пикантные снимки, и новые кадры восхитили поклонников.

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Жена Валерия Меладзе, мама двоих детей, певица Альбина Джанабаева выложила видеоролик, в котором продемонстрировала свои роскошные формы.

В клипе собраны несколько кадров, на которых запечатлена прогулка певицы по пляжу в разных купальниках. Артистка редко выставляет пикантные снимки, и эти кадры восхитили поклонников.

Они отметили длинные стройные ноги певицы, ее упругую грудь и плоский живот. Многие фолловеры заметили, что Альбина похудела, и попросили ее поделиться рецептами стройности и красоты.

«Мечта увидеть вас в купальнике сбылась», «Вам наверное 25, не больше», «Богиня, что тут скажешь», «Очень красивая фигура», — прокомментировали поклонники звезды.

Ранее Яна Рудковская показала в купальнике бесконечные ноги и осиную талию. 

 

#счастьебезфильтров #райназемле на этом слова закончились🤣❤️👋🏼 всем привет😘!!!!

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)


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