Постройневшая Альбина Джанабаева произвела фурор в купальнике

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Жена Валерия Меладзе, мама двоих детей, певица Альбина Джанабаева выложила видеоролик, в котором продемонстрировала свои роскошные формы.
В клипе собраны несколько кадров, на которых запечатлена прогулка певицы по пляжу в разных купальниках. Артистка редко выставляет пикантные снимки, и эти кадры восхитили поклонников.
Они отметили длинные стройные ноги певицы, ее упругую грудь и плоский живот. Многие фолловеры заметили, что Альбина похудела, и попросили ее поделиться рецептами стройности и красоты.
«Мечта увидеть вас в купальнике сбылась», «Вам наверное 25, не больше», «Богиня, что тут скажешь», «Очень красивая фигура», — прокомментировали поклонники звезды.
Ранее Яна Рудковская показала в купальнике бесконечные ноги и осиную талию.
#счастьебезфильтров #райназемле на этом слова закончились🤣❤️👋🏼 всем привет😘!!!!