Волочкову высмеяли за странные танцы и несуразную одежду

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Поклонники обсуждают в социальных сетях странные танцы, которые Анастасия Волочкова устроила в одном из столичных кафе.
Видеозапись она опубликовала у себя в Instagram'e. «Макарена с девочками. Я немного запуталась. Но потом подхватили синхрон», – написала бывшая балерина, которая веселилась в компании своего возлюбленного Михаила и подруг.
Большинство подписчиков отметили отсутствие грации и чувства ритма, а также несуразную одежду бывшей балерины – огромные ботфорты, чулки и короткое платье.
«Пипец! Очередной "шедевр"... Талант не пропьешь – это, похоже, не про Настю!», «Миша спрятался. От стыда подальше. Зачем так ноги расставлять. Зачем так топать ногами, как копытами, зачем выставлять напоказ чулки, зачем танцевать с раскрытым ртом? Зачем?» – недоумевают подписчики. «Зачем одевать одежду в обтяжку, если узкие бедра и широкие плечи. Анастасия, смените стиль в одежде и будете выглядит гораздо лучше», – посоветовали другие.
Некоторые встали на сторону Волочковой. «А причем тут балерина и танцы в других стилях? Если человек музыкант, допустим, умеет играть на паре инструментов, это не означает, что если он музыкант, то должен уметь играть на всех инструментах. Так и в танцах», «Те, кто умеет брейк танцевать, никогда не станцует вальс. А Настя сможет», – написали они.
Ранее Волочкова показала нового водителя в национальном уборе.
Макарена с девочками в любимой @otradaclub 👍🏼💃🏼 Я немного запуталась😂 Но потом подхватили синхрон..😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy
В @otradaclub танцуют все!😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy