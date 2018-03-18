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Политика

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Москве

18 марта 2018, 15:45

Председатель Правительства прибыл со своей супругой на избирательный участок № 2760, расположенный в здании Шуваловской гимназии.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал свой голос на президентских выборах, сообщает «Интерфакс».

Председатель Правительства прибыл со своей супругой на избирательный участок № 2760, расположенный в здании Шуваловской гимназии Москвы. 

В связи с приездом Медведева на участок доступ избирателей в здание гимназии никак не ограничивался. Проголосовав, Премьер покинул участок без каких-либо комментариев.

Ранее сообщалось, что действующий глава государства Владимир Путин отдал свой голос на президентских выборах. Путин посетил избирательный участок № 2151, организованный в здании Российской академии наук.

 


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