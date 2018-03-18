Владимир Путин проголосовал на выборах Президента России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Владимир Путин проголосовал на выборах Президента РФ, сообщает ТАСС.

Действующий глава государства прибыл на избирательный участок № 2151, организованный в здании Российской академии наук. На этом участке Путин отдавал свой голос уже не один раз.

Атмосфера на участке, как всегда, оживленная. В здании собрались десятки представителей российских и иностранных СМИ. Кроме того, в холле присутствовали наблюдатели от партий.

Избиратели, пришедшие голосовать, не испытывали никаких удобств в связи с приездом Президента РФ на участок, так как доступ в здание для них не ограничивался.