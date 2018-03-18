Все новости Татарстан Россия

Политика

Владимир Путин проголосовал на выборах Президента России

18 марта 2018, 10:02 , Фото: Ильнар Тухбатов

Владимир Путин проголосовал на выборах Президента России В связи с прибытием российского лидера доступ на участок № 2151 в Российской академии наук не ограничивался.
ЦИК опубликовал данные о доходах В.Путина
В.Путин: Цены на газ для Белоруссии в 2011 году – в соответствии с контрактом
Проект "Северный поток" будет реализован, уверен В.Путин
«Южный поток»: Венгрия присоединилась к Болгарии и Сербии
Сегодня в Софии проходит торжественное открытие Года России в Болгарии

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Владимир Путин проголосовал на выборах Президента РФ, сообщает ТАСС.

Действующий глава государства прибыл на избирательный участок № 2151, организованный в здании Российской академии наук. На этом участке Путин отдавал свой голос уже не один раз. 

Атмосфера на участке, как всегда, оживленная. В здании собрались десятки представителей российских и иностранных СМИ. Кроме того, в холле присутствовали наблюдатели от партий.

Избиратели, пришедшие голосовать, не испытывали никаких удобств в связи с приездом Президента РФ на участок, так как доступ в здание для них не ограничивался.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter