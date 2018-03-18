Татьяна Навка родит Пескову сына

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В эфире программы «Секрет на миллион» Татьяна Навка рассказала о том, что мечтает родить своему мужу – Дмитрию Пескову наследника, пишет «СтарХит».



Сейчас Навка является мамой двоих дочерей – старшая Александра рождена в браке с Александром Жулиным, младшая – Надежда появилась на свет три года назад от Дмитрия Пескова.



Фигуристка не скрывает, что мечтает родить еще мальчика. «Конечно, я очень хочу мальчика. Более того, я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, знайте, что вас ждет», – заявила фигуристка в интервью Лере Кудрявцевой.



Также Навка рассказала, что политик с первого взгляда ей совсем не понравился, но он так красиво ухаживал, что спортсменка сдалась. Сейчас, по ее словам, она абсолютно счастлива в браке.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская станет мамой в третий раз.