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Татьяна Навка родит Пескову сына

18 марта 2018, 15:22

«Конечно, я очень хочу мальчика. Я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, знайте, что вас ждет», – заявила Навка.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В эфире программы «Секрет на миллион» Татьяна Навка рассказала о том, что мечтает родить своему мужу – Дмитрию Пескову наследника, пишет «СтарХит».

Сейчас Навка является мамой двоих дочерей – старшая Александра рождена в браке с Александром Жулиным, младшая – Надежда появилась на свет три года назад от Дмитрия Пескова.

Фигуристка не скрывает, что мечтает родить еще мальчика. «Конечно, я очень хочу мальчика. Более того, я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, знайте, что вас ждет», – заявила фигуристка в интервью Лере Кудрявцевой.

Также Навка рассказала, что политик с первого взгляда ей совсем не понравился, но он так красиво ухаживал, что спортсменка сдалась. Сейчас, по ее словам, она абсолютно счастлива в браке.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская станет мамой в третий раз.

 

Одна из моих любимых фотографий! Берегите друг друга!!!💞💞💞Happy Valentine’s day!!💑 #peskovsfamily ps: photo by @sergey_bermeniev И не важно,чей это праздник. Главное, что сегодня ещё один день, чтобы люди всего мира вспомнили о любви!!!❤️❤️❤️🙈

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)


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