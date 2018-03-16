Яна Рудковская станет мамой в третий раз

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). 43-летняя Яна Рудковская, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, отметила, что еще находится в детородном возрасте и готовится стать мамой в третий раз.



Под одним из снимков развернулись настоящие баталии о возрасте блондинки. Одни написали, что ей 45 лет, другие сочли, что уже за 50. На что Яна ответила, что Анджелина Джоли с ней одногодка, Виктория Бекхем старше на два года, а Дженнифер Лопес – на шесть.



Также некоторые подписчики раскритиковали позы Рудковской, где она лежит на фоне пальм и лазурной воды, демонстрируя осиную талию и длинные ноги. По мнению некоторых, для в очередной раз готовящейся стать матерью женщины такие позы неприемлемы.



Жена фигуриста отметила, что позы на ее снимках не изменятся – тем более что фигура позволяет, купальники прекрасны, а природа завораживает.



«Яночка! Все красиво и целомудренно! Нет пошлости, а только красивая подача себя и своего образа жизни! А другие пусть не завидуют, а учатся красивым манерам, красивой сервировке стола, умению красиво одеваться даже при скромном бюджете! А вам процветания! Радуйте нас и дальше красивыми вещами, даже если это кому-то кажется хвастовством!» – написали поклонники.



Яна Рудковская является мамой двух детей – сына Николая от брака с Виктором Батуриным и Александра от Евгения Плющенко. Также светская львица воспитывает Андрея – сына Батурина и Юлии Салтовец.