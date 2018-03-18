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Происшествия

Водитель одного из столкнувшихся на М7 грузовиков умер в машине скорой помощи

18 марта 2018, 14:55

Участниками смертельного ДТП на трассе Москва – Уфа стали два большегруза.

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Водитель одного из столкнувшихся на М7 грузовиков умер в машине «Скорой», сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РТ Айгуль Салимзянова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на 754-м километре автодороги Москва – Уфа произошло страшное ДТП. Столкнулись два грузовика – «КАМАЗ» и «Мерседес».

В результате ЧП серьезные повреждения получили три человека. Несмотря на усилия медиков, водитель отечественного грузовика умер в карете скорой помощи. Еще одного участника аварии в тяжелом состоянии госпитализировали в РКБ.
 


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