Водитель одного из столкнувшихся на М7 грузовиков умер в машине скорой помощи

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Водитель одного из столкнувшихся на М7 грузовиков умер в машине «Скорой», сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РТ Айгуль Салимзянова.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на 754-м километре автодороги Москва – Уфа произошло страшное ДТП. Столкнулись два грузовика – «КАМАЗ» и «Мерседес».
В результате ЧП серьезные повреждения получили три человека. Несмотря на усилия медиков, водитель отечественного грузовика умер в карете скорой помощи. Еще одного участника аварии в тяжелом состоянии госпитализировали в РКБ.