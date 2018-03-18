Водитель «КАМАЗА» погиб в результате лобового столкновении с грузовиком «Мерседес» под Казанью

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Водитель «КАМАЗА» погиб в лобовом столкновении с грузовиком «Мерседес» под Казанью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на трассе М7 под Казань произошла страшная авария с участием двух грузовиков.

По предварительным данным, водитель грузовика «КАМАЗ» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой «Мерседес».

В результате аварии шофер отечественного грузовика скончался на месте. Водителя «Мерседеса» в тяжелом состоянии на машине скорой помощи увезли в больницу.

На месте работают спецслужбы. Обстоятельства происшествия уточняются.

