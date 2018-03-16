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Опубликован трейлер «Мстителей» – самой ожидаемой премьеры года

16 марта 2018, 18:50

Премьера в России состоится на день раньше мировой – 3 мая.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). На канале YouTube опубликован новый трейлер самой ожидаемой премьеры года – «Мстители: война бесконечности».

Согласно сюжету картины, супергерои объединились, чтобы противостоять безумному титану Таносу, роль которого исполнил Джош Бролин. Злодей намерен перестроить Вселенную на свой лад с помощью Камней бесконечности.

Зрителей ждут захватывающие спецэффекты. В главных ролях снялись Роберт Дауни-младший, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс и другие известные актеры.

Премьера в России состоится на день раньше мировой – 3 мая.


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