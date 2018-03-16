Опубликован трейлер «Мстителей» – самой ожидаемой премьеры года

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). На канале YouTube опубликован новый трейлер самой ожидаемой премьеры года – «Мстители: война бесконечности».
Согласно сюжету картины, супергерои объединились, чтобы противостоять безумному титану Таносу, роль которого исполнил Джош Бролин. Злодей намерен перестроить Вселенную на свой лад с помощью Камней бесконечности.
Зрителей ждут захватывающие спецэффекты. В главных ролях снялись Роберт Дауни-младший, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс и другие известные актеры.
Премьера в России состоится на день раньше мировой – 3 мая.