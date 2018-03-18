ЦИК РФ сообщит о фактах недопуска россиян к голосованию на Украине в комиссии ОБСЕ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия России доведёт до руководителей миссии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ факты препятствования голосованию россиян на выборах Президента РФ на Украине. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на члена ЦИК Василия Лихачева.

Факты недопуска будут переданы огласке, отметил представитель Центризбиркома. По словам Лихачева, недавно он беседовал с руководителями институтов ОБСЕ. Они отметили, что ситуация, происходящая на Украине, возмутительна, и сложившиеся обстоятельства нарушают права российских граждан.

Ранее сообщалось, что во Львове и Одессе полиция не пускает россиян голосовать на президентских выборах.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в день выборов доступ на территорию российских посольств и консульств в Киеве, Одессе и Львове, где будут размещены избирательные участки, будет ограничен.