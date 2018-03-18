Во Львове и Одессе полиция не пускает россиян голосовать на выборах Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Украинская полиция оградила металлическим забором здание российского консульства во Львове и ограничила проезд и проход к зданию консульства России в Одессе, где находятся избирательные участки для голосования на выборах Президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей консульства во Львове.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал представитель консульства.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что 18 марта будет ограничен доступ на территорию российских посольств и консульств в Киеве, Одессе и Львове, где будут расположены избирательные участки. Попасть туда смогут лишь граждане, которые имеют дипломатический статус.