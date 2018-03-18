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Политика

Во Львове и Одессе полиция не пускает россиян голосовать на выборах Президента РФ

18 марта 2018, 10:28

На избирательные участки пропускают только тех, кто работает в консульстве, отметил представитель консульства во Львове.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Украинская полиция оградила металлическим забором здание российского консульства во Львове и ограничила проезд и проход к зданию консульства России в Одессе, где находятся избирательные участки для голосования на выборах Президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей консульства во Львове.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал представитель консульства. 

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что 18 марта будет ограничен доступ на территорию российских посольств и консульств в Киеве, Одессе и Львове, где будут расположены избирательные участки. Попасть туда смогут лишь граждане, которые имеют дипломатический статус.


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