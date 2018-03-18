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Фото вечерней аварии на трассе Казань – Оренбург

18 марта 2018, 11:33 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Фото вечерней аварии на трассе Казань – Оренбург В результате ДТП автомобиль «КИА» прекратился в груду металла.

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Появились фотографии вечернего ДТП на трассе Казань – Оренбург, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером в субботу, 17 марта, на 74-м километре трассы Казань – Оренбург произошло лобовое столкновение автомобилей «КИА» и «ГАЗель».

В результате аварии 37-летний водитель легковушки и его 39-летняя пассажирка получили различные травмы и были госпитализированы.

Судя по кадрам, удар был такой силы, что корейский автомобиль превратился в груду металла. Не исключено, что машина не подлежит восстановлению.

 


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