(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В лобовом столкновении двух автомобилей в Татарстане пострадал 37-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что на 61-м километре трассы Казань – Оренбург произошла авария, пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в субботу, 17 марта, около семи вечера.

К месту ДТП выехали спасатели ЗПСО №3.

Как выяснилось, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «КИА» и грузовика «ГАЗель». Серьезные травмы получил 37-летний водитель корейской легковушки и его 39-летняя спутница. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему водителю и передали его бригаде скорой помощи. Помощь пассажирке была оказана до их приезда.

После этого спасатели отключили аккумуляторы обоих автомобилей, чтобы исключить возможность возгорания.

