Подсчет голосов за лучшие фотографии марафона #Айданавыборы завершится 25 марта

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Подсчет голосов за лучшие фотографии марафона #Айданавыборы завершится в 15 часов 25 марта. Об этом сегодня в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ сообщили представители медиагруппы #Айданавыборы.

Фотомарафон стартовал сегодня. На всех избирательных участках Татарстана установили специальные фотозоны. Желающие смогут сфотографироваться на фоне специальных плакатов, выложить фото в социальные сети с хештэгом #Айданавыборы и хештэгом населенного пункта. « Обязательное условие – аккаунты должны быть открыты», – сказали спикеры. Все снимки попадут на сайт, на котором с 20 по 25 марта пройдет голосование за лучшие работы. Подсчет голосов завершится 25 марта. 31 марта состоится награждение победителей.

Номинаций фотоконкурса 16. Победители будут определены открытым народным голосованием.