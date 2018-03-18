Победители конкурса #Айданавыборы получат айфоны и айпады

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Фотомарафон #Айданавыборы стартовал в Татарстане. В числе главных призов селфи-конкурса – три велосипеда, четыре айфона, три айпада. Об этом рассказал представитель медиагруппы #Айданавыборы Кирилл Ершов в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

«Для каждого жителя республики Татарстан имеет особое значение. Мы хотим, чтобы люди рассказали о своей любви к региону. В фотомарафоне примут участие известные люди, общественные деятели, блогеры, спортсмены. Для этого участникам выборов Президента РФ нужно просто сфотографироваться у баннера на избирательном участке и выложить фотографию в Сеть», – отметил участник пресс-конференции.

Для участия в конкурсе нужно прийти на свой избирательный участок, сфотографироваться рядом с баннером #Айданавыборы и выложить фотографию с соответствующим хештэгом в Интернет. Победители конкурса получат в подарок велосипеды, айфоны, айпады и другие ценные подарки. Конкурс проходит в 16 номинациях. Его итоги будут подведены 26 марта. Награждение победителей состоится 31 марта в Казани. Голосование будет проходить на официальном сайте марафона.

#айданавыборы#азнакаево#участок551#татарстан#семьяизбирателей Публикация от гуляндам сиразиева (@guliandamsirazieva) 17 Мар 2018 в 11:19 PDT