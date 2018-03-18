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Победители конкурса #Айданавыборы получат айфоны и айпады

18 марта 2018, 09:09 , Фото: Салават Камалетдинов

Победители конкурса #Айданавыборы получат айфоны и айпады Фотомарафон #Айданавыборы стартовал в Татарстане.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Фотомарафон #Айданавыборы стартовал в Татарстане. В числе главных призов селфи-конкурса – три велосипеда, четыре айфона, три айпада. Об этом рассказал представитель медиагруппы #Айданавыборы Кирилл Ершов в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

Представители медиагруппы Айданавыборы

«Для каждого жителя республики Татарстан имеет особое значение. Мы хотим, чтобы люди рассказали о своей любви к региону. В фотомарафоне примут участие известные люди, общественные деятели, блогеры, спортсмены. Для этого участникам выборов Президента РФ нужно просто сфотографироваться у баннера на избирательном участке и выложить фотографию в Сеть», – отметил участник пресс-конференции.

Представители медиагруппы Айданавыборы

Для участия в конкурсе нужно прийти на свой избирательный участок, сфотографироваться рядом с баннером #Айданавыборы и выложить фотографию с соответствующим хештэгом в Интернет. Победители конкурса получат в подарок велосипеды, айфоны, айпады и другие ценные подарки. Конкурс проходит в 16 номинациях. Его итоги будут подведены 26 марта. Награждение победителей состоится 31 марта в Казани. Голосование будет проходить на официальном сайте марафона.

 

 

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Публикация от гуляндам сиразиева (@guliandamsirazieva)

 

Мы уже отстрелялись! #айданавыборы #набережныечелны #КамСК #мышкамаша #мышкамашанавыборах

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